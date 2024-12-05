Исследование показало, что запросы в Google становятся всё более скудными

Причём поиск в Google становится всё более скудным. Так, на 10 000 «лучших поисковых запросов» приходится почти 50% всей поисковой активности пользователей Google.

Для уточнения этой тенденции было проведено продольное исследование — длительное изучение группы участников с переоценкой результатов. В исследовании излучались 332 млн поисковых запросов за 21 месяц. Источник отмечает, что результаты станут не самой приятной новостью для многих компаний по всему миру: игрокам рынка становится всё труднее выделиться в Интернете.

Один из выводов исследования таков: 15% всех поисковых запросов Google определяются всего 148 ключевыми словами. Это говорит либо о падении интереса к классическому веб-поиску, либо о нежелании пользователей прибегать за результатами поисковой выдачи Google из-за инфошума. Так или иначе, судя по всему, обозначенная тенденция будет усиливаться.