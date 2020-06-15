Исследование показало, что женщины чаще врут начальству на удаленке, чем мужчины

Исследователями был проведен эксперимент, в рамках которого участники должны были подбрасывать монету четыре раза, сообщая о том, какой стороной она приземлилась. Так, если монета приземлялась решкой - участникам давали денежное вознаграждение.

Было установлено, что люди врали начальству как лично, так и удаленно. Что интересно, по электронной почте они обманывали чаще, чем при общении по видеосвязи. Кроме того, женщины оказались более склонны к обману, чем мужчины, в случае, если метод общения удаленный.

”Женщины, общаясь удаленно из дома, в четыре раза чаще сообщали о том, что выпала решка, по сравнению с мужчинами”, - поделились исследователи, отметив, что результаты данного исследования могут быть особенно полезными для компаний, разрабатывающих оптимальные варианты для связи с сотрудниками.