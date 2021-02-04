Исследование показало, как цвет маски влияет на восприятие человека

Участниками исследования стали 4,5 тыс человек. Добровольцам предложили вообразить ситуацию, при которой они находятся в определенных общественных местах, к примеру, в магазине, банке и прочих. Впоследствии им дали посмотреть на снимки людей в масках различных цветов и попросили отреагировать на них по разным критериям, в числе которых благодарность, привлекательность, тревога и доверие.

В результате выяснилось, что люди в черных и белых масках кажутся другим более привлекательными, чем люди в синих медицинских масках или же других. В то же время, по критерию доверия чаще всего выбирались люди с черными масками. Можно сделать вывод, что с людьми с черными масками окружающие чувствуют себя более безопасно. В то же время, специалисты отметили, что разница в восприятии людей в масках любых цветов не очень большая.

”Но прозрачная маска набрала значительно меньше баллов, чем другие”, - добавила профессор Muma College of Business Джихан Кобаноглу.