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Исследование показало, насколько чаще мужчины умирают от коронавируса, чем женщины
Статистика достаточно пессимистичная
В научном журнале Frontiers in Public Health был опубликован материал, в котором говорится о новом исследовании ученых из Пекинской больницы Тонгрин. Оно показало, насколько чаще мужчины умирают от коронавируса, чем женщины.
Так, несмотря на то, что большинство жителей планеты достаточно легко переносят новый недуг, понимание механизмов, которые делают людей более предрасположенными к тяжелому течению заболевания и смерти, поможет врачам заниматься правильным лечением людей, находящихся в зоне риска.
В итоге ученые, проведя обширное исследование, пришли к выводу, что мужчины и женщины одного и того же возраста имеют разные шансы умереть от коронавируса — мужчины в среднем в два раза чаще переносили болезнь тяжелее и умирали от осложнений, связанных с ней. Правда авторы данной работы все же отмечают тот факт, что ими была обследована достаточно малая выборка и для более точных данных необходимо масштабировать исследование на большую группу пациентов.