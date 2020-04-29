Исследование показало, насколько чаще мужчины умирают от коронавируса, чем женщины

Так, несмотря на то, что большинство жителей планеты достаточно легко переносят новый недуг, понимание механизмов, которые делают людей более предрасположенными к тяжелому течению заболевания и смерти, поможет врачам заниматься правильным лечением людей, находящихся в зоне риска.

В итоге ученые, проведя обширное исследование, пришли к выводу, что мужчины и женщины одного и того же возраста имеют разные шансы умереть от коронавируса — мужчины в среднем в два раза чаще переносили болезнь тяжелее и умирали от осложнений, связанных с ней. Правда авторы данной работы все же отмечают тот факт, что ими была обследована достаточно малая выборка и для более точных данных необходимо масштабировать исследование на большую группу пациентов.