Исследование показало положительное влияние видеоигр на настроение

Команда исследователей проанализировала данные игроков и обнаружила, что уже через 15 минут игры настроение увеличивается. Согласно результатам, настроение в среднем повышается на 0.034 единицы по шкале от 0 до 1, что сопоставимо с изменениями, наблюдаемыми при чтении книг или прослушивании музыки.

Главный автор исследования, доцент Мэтти Вурре, отметил, что это исследование является первым в своем роде, анализирующим изменения настроения во время игры в режиме реального времени. Около 72,1% участников испытали улучшение настроения во время игры.

Исследование подчеркивает, что игра может служить средством восстановления и управления повседневным стрессом, не оказывая значительного долгосрочного воздействия на психическое состояние. Однако ученые призывают к осторожности в обобщении результатов, так как исследование проводилось на одной игре.