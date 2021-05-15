Исследование показало, вредна ли микроволновка для здоровья

Так, в ходе работы специалисты пришли к выводу, что востребованный россиянами электроприбор — СВЧ-печь — не имеет радиации. Кроме того, было установлено, что электромагнитные волны, которые эксплуатируются ею, сопоставимы с частотами мобильной связи. Отмечается также, что волны не влияют на структуру еды и не накапливаются в ней.

В то же время специалисты признали, что около микроволновки может наблюдаться повышенное электромагнитное излучение, в связи с чем ее необходимо выключать из розетки. Исследование также показало, что разогревать еду в пластиковой таре — опасно, что связано с содержанием в нем токсичных веществ.