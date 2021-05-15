Наука и технологии
Сегодня в 07:25
Исследование показало, вредна ли микроволновка для здоровья
В целом — нет, но около нее может быть повышенное электромагнитное излучение
Эксперты Роскачества и британской потребительской организацией «Which?» провели исследование, в результате которого выяснилось, вредна ли микроволновка для здоровья.
Так, в ходе работы специалисты пришли к выводу, что востребованный россиянами электроприбор — СВЧ-печь — не имеет радиации. Кроме того, было установлено, что электромагнитные волны, которые эксплуатируются ею, сопоставимы с частотами мобильной связи. Отмечается также, что волны не влияют на структуру еды и не накапливаются в ней.
В то же время специалисты признали, что около микроволновки может наблюдаться повышенное электромагнитное излучение, в связи с чем ее необходимо выключать из розетки. Исследование также показало, что разогревать еду в пластиковой таре — опасно, что связано с содержанием в нем токсичных веществ.