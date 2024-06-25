Исследование: похудение снизит риск развития рака при ожирении

Исследование, проведенное в клинике Кливленда с участием более 100,000 пациентов с ожирением, показало, что снижение веса может улучшить шансы на предотвращение рака молочной железы, почек, яичников, печени и поджелудочной железы.

Исследователи также обнаружили, что снижение веса может защитить от 16 других видов рака, не связанных с ожирением, включая меланому, рак кожи, легких, гениталий, глаз, мозга и органов пищеварения.

Дальнейшие исследования планируется провести с использованием препаратов против лишнего веса для снижения риска рака у пациентов с ожирением.

Исследователи представили свои результаты на ежегодной встрече Американской ассоциации диабета в Орландо, штат Флорида.