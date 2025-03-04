Исследование: пользователи массово переходят на форумы и ИИ из-за засилья рекламы в поисковиках

42% из числа опрошенных считают, что Google стал менее полезен, а соцсети превратились в поток рекламы и алгоритмов. 60% респондентов воспринимают соцсети негативно и ищут более «искренние» и удобные площадки.

Альтернативами стали форумы, ИИ-ассистенты и нишевые сообщества.

Люди все чаще предпочитают малые, доверительные группы вместо безличных платформ. Почти половина опрошенных заявили, что не хотят видеть контент, созданный ИИ — они ценят человеческое общение.

Контент остается ключевым фактором цифровых сообществ: 90% пользователей только читают, 9% постят редко, а 1% создают 80% контента.

Эксперты пришли к выводу, что будущее за камерными, содержательными и некоммерческими площадками, где качество общения важнее монетизации.