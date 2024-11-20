Исследование: пожарные и спасатели больше доверяют роботам, которые двигаются как человек

Ученые из Университета Бристоля провели эксперимент, чтобы выяснить, как синхронность движений влияет на уровень доверия. В ходе исследования участники взаимодействовали с мобильными роботами, представляя себя пожарными, которые осматривают здание после пожара. Роботы помогали им проверять безопасность помещений.

Используя ультразвуковую систему отслеживания, ученые обнаружили, что синхронизация движений человека и робота улучшала доверие, особенно когда робот находился в пределах двух метров от человека. Те участники, которые сообщили о низком уровне доверия, двигались менее синхронно с роботами.

Это открытие может позволить роботам использовать движения как индикатор уровня доверия пользователей. Если роботы замечают снижение доверия, они смогут предпринять действия для его восстановления, например, изменить своё поведение или устранить ошибку.