Исследование: позитивное отношение к старению улучшает когнитивные способности

Ученые обнаружили, что у людей с более позитивными ожиданиями старения реже возникали проблемы с памятью и вниманием, а также они меньше сообщали о снижении своих когнитивных функций со временем. В ходе опроса, проведенного среди 581 участника в возрасте 65 лет и старше, исследователи выяснили, что позитивные ожидания о старении связаны с лучшими оценками когнитивных функций. Участники, которые считали, что старение не обязательно ведет к ухудшению умственных способностей, чаще сообщали о высоком уровне когнитивного функционирования.

Ученые подчеркивают важность формирования позитивных ожиданий о старении для улучшения качества жизни и снижения риска когнитивных нарушений.

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