Исследование: проблемы в финансах могут стать ранним признаком деменции

Опубликовано 03 мая 2024, 23:49
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Исследование: проблемы в финансах могут стать ранним признаком деменцииВ 92% случаев
Ученые из Ирландии обнаружили, что трудности в управлении финансами могут сигнализировать о деменции за несколько лет до постановки диагноза. Исследователи из Университетского колледжа Дублина и Национального университета Ирландии проанализировали банковские операции людей с деменцией и здоровых людей.
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Оказалось, что у одиноких людей с деменцией проблемы с деньгами наблюдаются в 92% случаев. При этом сложности с финансами оказались более важным признаком деменции, чем возраст, образование или пол. Деменция — это группа заболеваний, поражающих мозг и приводящих к ухудшению памяти и мышления. Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции.
Сейчас деменцию часто диагностируют слишком поздно, когда уже появляются серьезные проблемы с памятью. Новое исследование показывает, что банки могут помочь выявить ранние признаки деменции, обращая внимание на то, как пожилые люди управляют своими финансами.