Исследование: проблемы в финансах могут стать ранним признаком деменции

Оказалось, что у одиноких людей с деменцией проблемы с деньгами наблюдаются в 92% случаев. При этом сложности с финансами оказались более важным признаком деменции, чем возраст, образование или пол. Деменция — это группа заболеваний, поражающих мозг и приводящих к ухудшению памяти и мышления. Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции.

Сейчас деменцию часто диагностируют слишком поздно, когда уже появляются серьезные проблемы с памятью. Новое исследование показывает, что банки могут помочь выявить ранние признаки деменции, обращая внимание на то, как пожилые люди управляют своими финансами.