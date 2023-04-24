Исследование раскрыло реальное отношение россиян к VR и AR

Исследование раскрыло реальное отношение россиян к VR и ARОказывается, наш народ очень даже в курсе, что это такое
Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и технологической компании DEVAR, большинство россиян отлично разбираются в технологиях виртуальной и дополненной реальностей.
Так, 80% опрошенных знают о необходимости специального оборудования для VR, такого как очки или шлемы, в то время как 60% осознают, что для использования AR-технологий достаточно смартфона.
Исследование также показало, что люди знают разницу между этими технологиями: VR позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир, а AR объединяет реальный и виртуальный миры, например, для примерки одежды в интернет-магазине или взаимодействия с героями книг.
Более того, 84% участников опроса считают, что работа в сфере иммерсивных технологий даёт большие возможности для творчества и фантазии. 54% отметили высокие заработки в этой области, 34% считают её престижной, а 30% ценят возможность свободного графика работы.
При этом для 29% опрошенных привлекательным является перспектива открытия собственного бизнеса в сфере иммерсивных технологий, а 27% отмечают, что на рынке труда уже существует много предложений от работодателей.