Исследование раскрыло реальное отношение россиян к VR и AR

Так, 80% опрошенных знают о необходимости специального оборудования для VR, такого как очки или шлемы, в то время как 60% осознают, что для использования AR-технологий достаточно смартфона.

Исследование также показало, что люди знают разницу между этими технологиями: VR позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир, а AR объединяет реальный и виртуальный миры, например, для примерки одежды в интернет-магазине или взаимодействия с героями книг.