Наука и технологии
10:06, 24 апреля 2023
1 мин.

Исследование раскрыло реальное отношение россиян к VR и AR

Оказывается, наш народ очень даже в курсе, что это такое

Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и технологической компании DEVAR, большинство россиян отлично разбираются в технологиях виртуальной и дополненной реальностей.

Так, 80% опрошенных знают о необходимости специального оборудования для VR, такого как очки или шлемы, в то время как 60% осознают, что для использования AR-технологий достаточно смартфона.

Исследование также показало, что люди знают разницу между этими технологиями: VR позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир, а AR объединяет реальный и виртуальный миры, например, для примерки одежды в интернет-магазине или взаимодействия с героями книг.

Исследование раскрыло реальное отношение россиян к VR и AR
Хайтек

Более того, 84% участников опроса считают, что работа в сфере иммерсивных технологий даёт большие возможности для творчества и фантазии. 54% отметили высокие заработки в этой области, 34% считают её престижной, а 30% ценят возможность свободного графика работы.

При этом для 29% опрошенных привлекательным является перспектива открытия собственного бизнеса в сфере иммерсивных технологий, а 27% отмечают, что на рынке труда уже существует много предложений от работодателей.

Источник:Хайтек
Теги:
#VR
,
#AR
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров