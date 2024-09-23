Исследование: рентгеновские импульсы могут изменить траекторию астероидов

Опубликовано 23 сентября 2024, 21:251 мин.
Исследование: рентгеновские импульсы могут изменить траекторию астероидовНовый подход к планетарной защите от угроз космоса
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Physics, рентгеновские пульсы могут эффективно испарять поверхность астероида и изменять его траекторию. Лабораторные эксперименты, имитирующие этот процесс, демонстрируют потенциал данной технологии для будущих миссий по защите планеты.
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Астероиды и кометы могут представлять угрозу для Земли, если их орбиты окажутся слишком близко. Как показала миссия NASA DART, использование космического аппарата для столкновения с астероидом — это один из способов изменения его курса, однако он требует значительного времени и ресурсов.
В альтернативном подходе рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут быстро нагревать поверхность астероида, вызывая ее испарение и изменение направления движения. Ученые провели эксперименты на двух моделях астероидов и обнаружили, что рентгеновские импульсы создают паровой шлейф, который передает импульс и изменяет скорость объектов.
В будущем ученые планируют изучить другие материалы и структуры для более точных испытаний этой технологии.