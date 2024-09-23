Наука и технологии
Опубликовано 23 сентября 2024, 21:25
1 мин.

Исследование: рентгеновские импульсы могут изменить траекторию астероидов

Новый подход к планетарной защите от угроз космоса
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Physics, рентгеновские пульсы могут эффективно испарять поверхность астероида и изменять его траекторию. Лабораторные эксперименты, имитирующие этот процесс, демонстрируют потенциал данной технологии для будущих миссий по защите планеты.
Исследование: рентгеновские импульсы могут изменить траекторию астероидов

© Ferra.ru

Астероиды и кометы могут представлять угрозу для Земли, если их орбиты окажутся слишком близко. Как показала миссия NASA DART, использование космического аппарата для столкновения с астероидом — это один из способов изменения его курса, однако он требует значительного времени и ресурсов.

В альтернативном подходе рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут быстро нагревать поверхность астероида, вызывая ее испарение и изменение направления движения. Ученые провели эксперименты на двух моделях астероидов и обнаружили, что рентгеновские импульсы создают паровой шлейф, который передает импульс и изменяет скорость объектов.

В будущем ученые планируют изучить другие материалы и структуры для более точных испытаний этой технологии.

Исследование: рентгеновские импульсы могут изменить траекторию астероидов
© Nature Physics
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наука
,
#исследование
,
#космос