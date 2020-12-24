Исследование российской вакцины «Спутник V» назвали «провальным»

При этом глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о желании привить настоящей вакциной тех, кто до этого применял плацебо, передаёт РИА Новости. Также Минздрав одобрил остановку набора новых добровольцев.

Стоит отметить, что источники издания Медуза поделились интересным фактом. По их данным, с началом массовой вакцинации добровольцы начали выходить из испытаний. Это, в свою очередь, привело к уменьшению группы плацебо, что усложнило сравнение результатов тех, кто получил вакцину с теми, кто получил плацебо.