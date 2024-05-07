Исследование: россияне потратили более 25 млрд рублей на прослушивание музыки

Музыкальные сервисы в России заработали в 2023 году более 25 млрд рублей, говорят в Национальной федерации музыкальной индустрии. Основной доход приносит платная подписка, хотя большинство пользователей предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой.

По оценкам, в 2023 году 97,5% выручки музыкальных стримингов пришлось на платные подписки, а остальные деньги — на рекламу. Однако большинство пользователей выбирают бесплатный вариант с рекламой. Рынок музыкальных стримингов активно растёт, привлекая все больше пользователей, готовых платить за качественный контент.

Представители «Яндекс Музыки» и «Звука» подтверждают рост интереса к музыкальным стримингам, объясняя это удобством использования и широким выбором контента. Несмотря на сложности и конкуренцию, отрасль продолжает развиваться, удовлетворяя потребности пользователей в музыкальных развлечениях.