Исследование: счастливые люди реже страдают болезнями сердца

По словам старшего автора исследования, доктора Вэна Суна, сотрудника Stroke Center при Университете науки и технологий Китая, улучшение психоэмоционального состояния может стать ключевым элементом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи обнаружили, что у людей с высоким уровнем благополучия риск развития коронарной болезни сердца был на 44% ниже, инсульта на 45%, сердечной недостаточности на 51%, а инфаркта миокарда на 56% ниже по сравнению с людьми с низким уровнем удовлетворенности жизнью.

Анализ также показал, что люди с высоким уровнем благополучия ведут более здоровый образ жизни и имеют меньшие воспалительные маркеры. Это подчеркивает важность положительного психического здоровья для снижения сердечно-сосудистого риска.

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