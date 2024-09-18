Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 21:04
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Исследование: счастливые люди реже страдают болезнями сердца

На основе данных 120 тысяч человек
Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показывает, что удовлетворенность жизнью и эмоциональное благополучие могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Исследование проводилось на основе данных более 120 тысяч участников UK Biobank.
Исследование: счастливые люди реже страдают болезнями сердца

© Ferra.ru

По словам старшего автора исследования, доктора Вэна Суна, сотрудника Stroke Center при Университете науки и технологий Китая, улучшение психоэмоционального состояния может стать ключевым элементом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи обнаружили, что у людей с высоким уровнем благополучия риск развития коронарной болезни сердца был на 44% ниже, инсульта на 45%, сердечной недостаточности на 51%, а инфаркта миокарда на 56% ниже по сравнению с людьми с низким уровнем удовлетворенности жизнью.

Анализ также показал, что люди с высоким уровнем благополучия ведут более здоровый образ жизни и имеют меньшие воспалительные маркеры. Это подчеркивает важность положительного психического здоровья для снижения сердечно-сосудистого риска.

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