Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 20:45
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Исследование: шум на работе повышает риск гипертонии

Что может привести к инсульту
Ученые обнаружили, что длительное воздействие шума на рабочем месте может повысить риск развития гипертонии. Исследование, проведенное в Бангладеш, показало, что ткачи, работающие в условиях повышенного шума, имеют более высокий уровень кровяного давления.
Исследование: шум на работе повышает риск гипертонии

© Ferra.ru

Ученые считают, что хроническое воздействие шума вызывает стресс, который приводит к гормональным нарушениям и повышению кровяного давления.

В исследовании приняли участие 289 взрослых ткачей. Ученые измеряли уровень шума на их рабочих местах и проводили медицинские обследования. Результаты показали, что у ткачей, работающих в условиях повышенного шума, риск развития гипертонии был на 10% выше, чем у тех, кто работал в менее шумной среде.

Исследование подчеркивает важность обеспечения безопасных условий труда и использования средств индивидуальной защиты для работников, подверженных воздействию шума. Гипертония является серьезным заболеванием, которое может привести к инфаркту, инсульту и другим осложнениям. Поэтому важно принимать меры для предотвращения и контроля этого заболевания.

Ученые планируют продолжить исследования в этой области, чтобы лучше понять механизмы, связывающие шум и гипертонию, и разработать эффективные меры профилактики.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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