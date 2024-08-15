Исследование: шум на работе повышает риск гипертонии

Ученые считают, что хроническое воздействие шума вызывает стресс, который приводит к гормональным нарушениям и повышению кровяного давления.

В исследовании приняли участие 289 взрослых ткачей. Ученые измеряли уровень шума на их рабочих местах и проводили медицинские обследования. Результаты показали, что у ткачей, работающих в условиях повышенного шума, риск развития гипертонии был на 10% выше, чем у тех, кто работал в менее шумной среде.

Исследование подчеркивает важность обеспечения безопасных условий труда и использования средств индивидуальной защиты для работников, подверженных воздействию шума. Гипертония является серьезным заболеванием, которое может привести к инфаркту, инсульту и другим осложнениям. Поэтому важно принимать меры для предотвращения и контроля этого заболевания.

Ученые планируют продолжить исследования в этой области, чтобы лучше понять механизмы, связывающие шум и гипертонию, и разработать эффективные меры профилактики.