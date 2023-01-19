Наука и технологии
01:28, 19 января 2023
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Исследование: сколько россиян принимают антибиотики неправильно

Более 70%

Более 70% россиян принимают антибиотики неправильно. Специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава представили отчёт исследования, насколько рационально и своевременно россияне принимают антибиотики.

Исследование: сколько россиян принимают антибиотики неправильно

Фото: Inetin-magaz.ru

Сообщается, что в течение 2022 года антибиотики принимали 54,6% участников исследования, из которых 49,1% занимались самолечением. В подавляющем большинстве, 65%, граждане покупали антибиотик без рецепта врача.

В 72,5% случаев респонденты принимали антибиотики неправильно. К примеру, это касается приёма таких препаратов без рецепта врача при ОРВИ, симптомах простуды, кашле, боли в горле и других состояниях.

К тому же многие опрошенные раньше времени прекращали курс антибиотиков, назначенный врачом.

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