Исследование: снижение уровня бедности благоприятно влияет на развитие детей

Измерения мозга в возрасте 1 года показали более высокую активность в ключевых областях мозга у младенцев, чьи семьи с низким уровнем дохода получали 300 с лишним долларов ежемесячно в течение года, по сравнению с теми, кто получал 20 долларов каждый месяц, сообщили исследователи из США. Этот же тип мозговой активности был связан у детей постарше с навыками обучения и другими аспектами развития.

Хотя исследователи не исключают, что различия в общей активности мозга в обеих группах были вызваны случайностью, они все же обнаружили значимые различия в лобной области, связанной с обучением и мыслительными навыками. Более высокочастотная активность была примерно на 20% выше у младенцев, чьи семьи получали более крупные выплаты.

По словам старшего автора исследования, доктора Кимберли Ноубл, профессора неврологии и образования в Учительском колледже Колумбийского университета, полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение уровня бедности может напрямую влиять на развитие мозга младенцев, однако нужны дальнейшие анализы