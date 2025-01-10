Исследование связало нарушение слуха с риском болезни Паркинсона

Исследование анализировало данные из базы данных UK Biobank, которая содержит информацию о полумиллионе участников. Ученые изучили информацию о 159 395 человек, которые проходили тесты на способность слышать речь в шумной обстановке и не имели диагноза болезни Паркинсона на момент обследования.

В ходе 14-летнего наблюдения 810 участников были диагностированы с болезнью Паркинсона. Результаты показали, что с каждым увеличением потери слуха на 10 децибел риск развития болезни увеличивается на 57%.

Доктор Меган Ридман, руководитель исследования, отметила, что результаты важны, поскольку они впервые показывают связь между нарушением слуха и болезнью Паркинсона. Она добавила, что улучшение слуха и его лечение должны учитывать при диагностике и лечении заболевания.

Однако, по словам Ридман, неясно, является ли потеря слуха причиной болезни Паркинсона или между ними существует общая причина.

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