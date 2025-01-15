Наука и технологии
Опубликовано 15 января 2025, 23:34
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Исследование связало память о еде с перееданием и ожирением

Нейроны в мозге управляют пищевыми предпочтениями и набором веса
Ученые впервые доказали, что память играет ключевую роль в формировании пищевых предпочтений и может влиять на ожирение. Исследование, проведенное центром Monell Chemical Senses Center, выявило связь между нейронами в гиппокампе и перееданием. Результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.
Исследование связало память о еде с перееданием и ожирением

© Ferra.ru

Команда исследователей обнаружила специфическую группу нейронов в мозге мышей, которые хранят воспоминания о сахаре и жирах. Эти нейроны не только фиксируют местоположение калорийно богатой пищи, но и активно управляют пищевым поведением.

Когда ученые подавляли активность этих нейронов, у мышей снижалась тяга к сахару, сокращался объем его потребления, а набор веса предотвращался, даже если животные получали калорийную пищу. Напротив, активация этих нейронов усиливала память о пище и увеличивала аппетит.

Исследование также выявило, что нейроны, связанные с памятью о сахаре, работают независимо от тех, что отвечают за жиры. Эти системы эволюционировали для поиска различных источников питательных веществ, что помогает животным выживать.

Работа проведена совместно с учеными из Пенсильванского университета и Университета Южной Калифорнии.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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