Исследование связало память о еде с перееданием и ожирением

Команда исследователей обнаружила специфическую группу нейронов в мозге мышей, которые хранят воспоминания о сахаре и жирах. Эти нейроны не только фиксируют местоположение калорийно богатой пищи, но и активно управляют пищевым поведением.

Когда ученые подавляли активность этих нейронов, у мышей снижалась тяга к сахару, сокращался объем его потребления, а набор веса предотвращался, даже если животные получали калорийную пищу. Напротив, активация этих нейронов усиливала память о пище и увеличивала аппетит.

Исследование также выявило, что нейроны, связанные с памятью о сахаре, работают независимо от тех, что отвечают за жиры. Эти системы эволюционировали для поиска различных источников питательных веществ, что помогает животным выживать.

Работа проведена совместно с учеными из Пенсильванского университета и Университета Южной Калифорнии.