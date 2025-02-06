Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 23:05
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Исследование: тип образца влияет на точность измерения биологического возраста

Оказалось, что кровь дает более точные результаты, чем слюна
Недавнее исследование показало, что образец ткани, использованный для измерения биологического возраста, влияет на точность результата. Биологический возраст определяет, насколько хорошо функционирует организм, и может отличаться от хронологического, то есть реального возраста человека. Это важный показатель для оценки риска заболеваний, таких как рак и деменция.
Исследование: тип образца влияет на точность измерения биологического возраста

© Ferra.ru

Для измерения биологического возраста часто используются эпигенетические часы — инструменты, которые анализируют метки на ДНК. Однако, как показало новое исследование, точность этих часов зависит от того, какой материал используется для анализа. В ходе эксперимента ученые из Пенсильванского университета сравнили пять типов тканей и семь различных эпигенетических часов, чтобы выяснить, какой из образцов дает наилучшие результаты.

Исследование включало 284 образца тканей от 83 человек в возрасте от 9 до 70 лет. Результаты показали, что образцы крови дают гораздо более точные оценки биологического возраста, чем образцы слюны или мазков с щек. В некоторых случаях использование слюны приводило к завышению биологического возраста на 30 лет, что делает такие измерения крайне неточными.

Исследование: тип образца влияет на точность измерения биологического возраста

© Aging Cell