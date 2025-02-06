Исследование: тип образца влияет на точность измерения биологического возраста

Для измерения биологического возраста часто используются эпигенетические часы — инструменты, которые анализируют метки на ДНК. Однако, как показало новое исследование, точность этих часов зависит от того, какой материал используется для анализа. В ходе эксперимента ученые из Пенсильванского университета сравнили пять типов тканей и семь различных эпигенетических часов, чтобы выяснить, какой из образцов дает наилучшие результаты.

Исследование включало 284 образца тканей от 83 человек в возрасте от 9 до 70 лет. Результаты показали, что образцы крови дают гораздо более точные оценки биологического возраста, чем образцы слюны или мазков с щек. В некоторых случаях использование слюны приводило к завышению биологического возраста на 30 лет, что делает такие измерения крайне неточными.