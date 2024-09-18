Исследование: тысячи расширений для браузера угрожают конфиденциальности

Исследование охватило более 100,000 расширений, доступных в Chrome Web Store. Ученые обнаружили, что свыше 3,000 расширений автоматически извлекают пользовательские данные, затрагивая миллионы пользователей. Более 200 расширений непосредственно собирали чувствительную информацию, такую как данные с банковских счетов и медицинские записи, и загружали ее на серверы.

Результаты исследования показали, что ни одно из исследованных расширений не указало в своей политике конфиденциальности или описании в магазине, что они будут автоматически собирать пользовательские данные. Это создает значительные риски для конфиденциальности, особенно когда данные передаются третьим лицам или могут быть утрачены в случае утечки.