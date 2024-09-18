Исследование: тысячи расширений для браузера угрожают конфиденциальности

Опубликовано 18 сентября 2024, 21:521 мин.
Исследование: тысячи расширений для браузера угрожают конфиденциальностиОни собирают личные данные пользователей
Новое исследование из Georgia Tech показало, что тысячи расширений для браузеров представляют серьезную угрозу конфиденциальности пользователей. Под руководством профессора Франка Ли и студента аспирантуры Цинге Се команда разработала систему Arcanum, чтобы проверить, как расширения собирают личные данные с веб-страниц.
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Исследование охватило более 100,000 расширений, доступных в Chrome Web Store. Ученые обнаружили, что свыше 3,000 расширений автоматически извлекают пользовательские данные, затрагивая миллионы пользователей. Более 200 расширений непосредственно собирали чувствительную информацию, такую как данные с банковских счетов и медицинские записи, и загружали ее на серверы.
Результаты исследования показали, что ни одно из исследованных расширений не указало в своей политике конфиденциальности или описании в магазине, что они будут автоматически собирать пользовательские данные. Это создает значительные риски для конфиденциальности, особенно когда данные передаются третьим лицам или могут быть утрачены в случае утечки.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак