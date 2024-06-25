Исследование: «вечные химикаты» могут проникать через кожу человека

PFAS используются в различных отраслях и потребительских товарах, от школьной формы до средств личной гигиены, благодаря своим свойствам отталкивать воду и грязь. Некоторые из них запрещены в связи с их токсичностью, однако другие продолжают активно использоваться, несмотря на недостаточное изучение их вредных эффектов.

Ранее считалось, что PFAS не могут преодолеть защитный барьер кожи, однако последние исследования показали связь между использованием средств личной гигиены и концентрацией PFAS в человеческой крови. Новое исследование подтверждает, что большинство из них могут попадать в организм именно через этот путь.

Ученые использовали модели 3D-кожи человека, чтобы измерить, какие дозы веществ были впитаны, не впитаны или задержаны в моделях. Из 17 тестируемых PFAS 15 показали значительное дермальное впитывание — по крайней мере, 5% от дозы экспозиции.