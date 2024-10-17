Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2024, 20:35
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Исследование: видеоигры действительно делают людей умнее

Основываясь на показателях 1000 человек
Недавнее исследование, проведенное в рамках проекта «Мозг и тело» при участии Университетf Западного Онтарио и Научно-промышленного музея, показало, что игры на видеоприставках могут улучшить когнитивные способности, в то время как физическая активность положительно сказывается на психическом здоровье.
Исследование: видеоигры действительно делают людей умнее

© Ferra.ru

В исследовании, результаты которого опубликованы на PsyArXiv, приняли участие более 2000 человек со всего мира. Участников попросили пройти опрос о образе жизни и пройти онлайн-игры, оценивающие память, внимание и другие аспекты когнитивной функции. Около 1000 участников завершили все задания, и среди них была обнаружена положительная связь между временем, проведенным за видеоиграми, и когнитивными способностями.

Так, игроки, проводившие за играми более пяти часов в неделю, продемонстрировали когнитивные результаты, эквивалентные людям на 13,7 лет младше. В то же время, физическая активность более 150 минут в неделю улучшала психическое здоровье, но не влияло на когнитивные функции. Участники, соблюдавшие рекомендации ВОЗ, на 12% реже сообщали о симптомах депрессии и на 9% — об симптомах тревожности.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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