Исследование: видеоигры действительно делают людей умнее

В исследовании, результаты которого опубликованы на PsyArXiv, приняли участие более 2000 человек со всего мира. Участников попросили пройти опрос о образе жизни и пройти онлайн-игры, оценивающие память, внимание и другие аспекты когнитивной функции. Около 1000 участников завершили все задания, и среди них была обнаружена положительная связь между временем, проведенным за видеоиграми, и когнитивными способностями.

Так, игроки, проводившие за играми более пяти часов в неделю, продемонстрировали когнитивные результаты, эквивалентные людям на 13,7 лет младше. В то же время, физическая активность более 150 минут в неделю улучшала психическое здоровье, но не влияло на когнитивные функции. Участники, соблюдавшие рекомендации ВОЗ, на 12% реже сообщали о симптомах депрессии и на 9% — об симптомах тревожности.