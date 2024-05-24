Исследование: виртуальные помощники снизят нагрузку на врачей

Опубликовано 24 мая 2024, 22:36
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Исследование: виртуальные помощники снизят нагрузку на врачейСвязанную с медицинскими записями
Группа ученых под руководством исследовала влияние виртуальных помощников (человека, который помогает врачу удаленно, не находясь вместе с ним и пациентом в кабинете) на распределение времени врачей и определила характеристики, связанные с наибольшей эффективностью использования виртуальных помощников. Их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Ученые изучили опыт 144 врачей различных специальностей, работающих с пациентами в поликлиниках. Они рассмотрели врачей, использующих помощника в течение не менее трех месяцев с января 2020 по сентябрь 2022 года.
Ученые обнаружили, что использование виртуальных помощников связано с существенным сокращением времени, затрачиваемого врачами на работу с электронными медицинскими записями в целом, на составление заметок и во внерабочее время. Наибольшее сокращение времени на работу с записями зафиксировано у медицинских специалистов, врачей, которые изначально тратили больше времени на составление записей, и у тех врачей, у которых сократился вклад в составление записей.