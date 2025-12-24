Исследование: вирусы прятали и распространяли под видом модов и читов для GTA V и Roblox

Прежде всего это касается Grand Theft Auto V и Roblox. Речь идет о стилере Stealka, обнаруженном в ноябре 2025 года.

Вредонос маскируется под игровые модификации и пиратское ПО и распространяется через легитимные площадки вроде GitHub и SourceForge, а также через поддельные сайты.

После запуска, Stealka крадет данные браузеров, включая логины, пароли, cookies и сессионные токены, что позволяет обходить двухфакторную аутентификацию.