Исследование: вирусы прятали и распространяли под видом модов и читов для GTA V и Roblox

Исследование: вирусы прятали и распространяли под видом модов и читов для GTA V и RobloxУдар ножом в спину
Прежде всего это касается Grand Theft Auto V и Roblox. Речь идет о стилере Stealka, обнаруженном в ноябре 2025 года.
Вредонос маскируется под игровые модификации и пиратское ПО и распространяется через легитимные площадки вроде GitHub и SourceForge, а также через поддельные сайты.
После запуска, Stealka крадет данные браузеров, включая логины, пароли, cookies и сессионные токены, что позволяет обходить двухфакторную аутентификацию.
Также он нацелен на криптокошельки, менеджеры паролей, почтовые клиенты, мессенджеры и игровые сервисы, включая Steam и Roblox.
Отдельную опасность представляет повторное распространение: взломанные аккаунты используют для публикации «зараженных» модов. Эксперты лаборатории советуют избегать читов и пиратского ПО, не хранить пароли в браузере и использовать антивирусную защиту.