Исследование: восприятие эмодзи зависит от пола, возраста и культуры

Ученые, набрали 253 китайских и 270 британских взрослых, оценили 24 различных эмодзи, представляющих шесть базовых эмоциональных состояний: радость, отвращение, страх, грусть, удивление и гнев. Участники старшего возраста чаще не совпадали с авторскими метками для эмодзи, представляющих удивление, страх, грусть и гнев. Женщины более точно трактовали радостные, страшные, грустные и злые эмодзи по сравнению с мужчинами.

Также обнаружено, что трактовки британских участников чаще совпадали с метками по сравнению с китайскими участниками, за исключением эмодзи с отвращением. Результаты подчеркивают важность контекста при использовании эмодзи, так как, например, смайлик «улыбка», отнесенный к категории «радость», не всегда используется для выражения счастья, особенно для китайских участников.

Авторы отмечают, что эмодзи являются темой для дальнейших исследований, особенно при общении между полами, возрастами или культурами.