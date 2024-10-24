Исследование: всего три нейрона управляют желанием поесть

Команда под руководством Джеффри Фридмана выяснила, что блокировка нейронов BDNF приводит к увеличению потребления пищи и вызывает жевательные движения даже при отсутствии еды. Напротив, стимуляция этих нейронов снижает аппетит и останавливает жевательные движения.

Исследования показали, что нейроны BDNF активируются при увеличении веса, что говорит о их роли в подавлении аппетита. Используя оптогенетику, ученые смогли манипулировать активностью этих нейронов у мышей, и обнаружили, что при их активации животные прекращают есть, даже будучи голодными.

Эти находки указывают на то, что импульс к еде может быть более похож на рефлекс, чем считалось ранее. Исследователи также планируют изучить связь между нейронными цепями и другими поведенческими реакциями, такими как компульсивные действия, связанные со стрессом.