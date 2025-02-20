Исследование: высшее образование дает людям дополнительные 11 лет жизни

Анализ данных за 2000-2019 годы в более чем 3 тыс округов США показал, что выпускники колледжей в среднем живут 84.2 года, тогда как у людей без образования этот показатель составляет 73.5 года.

Разрыв в продолжительности жизни между самыми и наименее образованными группами увеличился с 8 до 11 лет. У людей с высшим образованием улучшились условия труда, доступ к медицине и уровень жизни, что напрямую влияет на долголетие.

Географические различия также значительны: на юго-востоке США, в Аппалачах и Южной Дакоте у людей без среднего образования фиксируется самая низкая продолжительность жизни.

В Калифорнии, напротив, наблюдается рост, что может быть связано с миграцией.

Напомним, что ранее, осенью 2024 года, Владимир Путин обозначил цель для России — средняя продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, а в будущем — более 80 лет.