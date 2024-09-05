Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 21:28
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Исследование выявило чрезмерное доверие людей к ИИ в критических ситуациях

Две трети участников изменили решение под влиянием ИИ
В ходе исследования, проведенного в UC Merced, около двух третей участников эксперимента позволили роботам менять их решения в критических ситуациях, несмотря на осознание ограниченности возможностей искусственного интеллекта (ИИ).
Исследование выявило чрезмерное доверие людей к ИИ в критических ситуациях

© Ferra.ru

Участники эксперимента, где их ставили в критическую ситуацию с выбором. После принятия решения робот давал свое мнение, которое было случайным. В результате, несмотря на осведомленность о возможных ошибках ИИ, большинство участников меняли свои решения под влиянием робота.

Профессор Колин Холбрук, ведущий автор исследования, подчеркнул необходимость здорового скептицизма в отношении ИИ, особенно при принятии важных решений. Исследование показало, что даже при серьезном подходе к решению задачи, люди могут излишне полагаться на ИИ, что может иметь серьезные последствия в реальных ситуациях.