Исследование выявило чрезмерное доверие людей к ИИ в критических ситуациях

Участники эксперимента, где их ставили в критическую ситуацию с выбором. После принятия решения робот давал свое мнение, которое было случайным. В результате, несмотря на осведомленность о возможных ошибках ИИ, большинство участников меняли свои решения под влиянием робота.

Профессор Колин Холбрук, ведущий автор исследования, подчеркнул необходимость здорового скептицизма в отношении ИИ, особенно при принятии важных решений. Исследование показало, что даже при серьезном подходе к решению задачи, люди могут излишне полагаться на ИИ, что может иметь серьезные последствия в реальных ситуациях.