Исследование выявило генетические причины тремора рук

Исследование, опубликованное в журнале Movement Disorders, использовало МРТ мозга и генетические данные более 33 000 взрослых. Ученые обнаружили гены, связанные с изменениями в конкретных частях мозга, участвующих в контроле движений. Особенно выявлена связь между определенными генами и уменьшением коры мозга и размера мозжечка, отвечающего за баланс и движения.

Также были установлены нарушения в системе «контроля качества» белков, что может влиять на функцию клеток и приводить к неконтролируемому дрожанию рук. В будущем исследование планирует сравнить данные с этническими особенностями для разработки новых методов лечения.