Исследование выявило гены, влияющие на старение и риск Альцгеймера

Были использованы большие наборы данных генетической информации, собранные в рамках Международного геномного проекта по болезни Альцгеймера (IGAP), а также данные о старении и продолжительности жизни. Ученые проанализировали данные 63 000 человек с Альцгеймером и без него, а также информацию о 300 000 людях, чтобы выявить связь определенных генов с процессами старения и развитием деменции.

Результаты показали, что генетические изменения, связанные с Альцгеймером, часто встречаются в микроглиях и олигодендроцитах, которые с возрастом изменяются и влияют на риск заболевания. Эти изменения наблюдаются как у людей, так и у мышей, однако у человека изменения в генах связаны с развитием Альцгеймера.

Ученые выяснили, что некоторые гены влияют на то, как клетки реагируют на старение, а другие — на развитие деменции. Одним из таких генов является APOE, который оказывает сильное влияние на развитие заболевания.