Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 17:32
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Исследование выявило ключевые биомаркеры долголетия

Дело в образе жизни
Шведы живут всё дольше: если тридцать лет назад люди в возрасте 85−90 лет были редкостью, то теперь большинство достигают этого возраста, а два процента доживают до ста лет. Об этом сообщила Карин Модиг, доцент Института экологии человека при Каролинском институте (Швеция), изучающая старение и здоровье.
Исследование выявило ключевые биомаркеры долголетия

© Ferra.ru

В статье, опубликованной в журнале GeroScience, Модиг и её коллеги продемонстрировали, что предсказать шансы на долгожительство можно ещё в раннем возрасте. Исследование охватывает около 44 тысяч шведов, прошедших медицинские обследования в период с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет. Из них 1,224 человека дожили до ста лет.

Результаты исследования показывают, что долгожительство связано не только с везением, но и с образом жизни. У людей, доживших до ста лет, в возрасте 60 лет наблюдалось лучшее состояние здоровья по сравнению с их сверстниками. Четыре биомаркера оказались особенно важными: уровень креатинина, маркеры функции печени, уровень мочевой кислоты и уровень сахара в крови. Низкий уровень мочевой кислоты увеличивает шансы на долгожительство, в то время как высокий уровень снижает их.

Изменение образа жизни может увеличить шансы на доживание до ста лет, однако Модиг подчеркивает, что жизнь — это не алгоритм, а поиск баланса между факторами риска и здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Исследование выявило ключевые биомаркеры долголетия
© GeroScience
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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