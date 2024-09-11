Исследование выявило ключевые биомаркеры долголетия

В статье, опубликованной в журнале GeroScience, Модиг и её коллеги продемонстрировали, что предсказать шансы на долгожительство можно ещё в раннем возрасте. Исследование охватывает около 44 тысяч шведов, прошедших медицинские обследования в период с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет. Из них 1,224 человека дожили до ста лет.

Результаты исследования показывают, что долгожительство связано не только с везением, но и с образом жизни. У людей, доживших до ста лет, в возрасте 60 лет наблюдалось лучшее состояние здоровья по сравнению с их сверстниками. Четыре биомаркера оказались особенно важными: уровень креатинина, маркеры функции печени, уровень мочевой кислоты и уровень сахара в крови. Низкий уровень мочевой кислоты увеличивает шансы на долгожительство, в то время как высокий уровень снижает их.

Изменение образа жизни может увеличить шансы на доживание до ста лет, однако Модиг подчеркивает, что жизнь — это не алгоритм, а поиск баланса между факторами риска и здоровьем.

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