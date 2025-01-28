Исследование выявило, кто в России более склонен к шопоголизму

Шопоголизм, или импульсивные покупки, является зависимостью, которая может существенно ухудшить качество жизни. Люди с таким расстройством часто тратят большие суммы на ненужные вещи, не задумываясь о последствиях. Это приводит к финансовым проблемам, накоплению долгов и даже правонарушениям. Однако после кратковременного удовольствия от покупок настигает чувство вины, и остановиться становится все труднее.

Для исследования ученые опросили более 500 россиян разного возраста, пола и социального положения. Респонденты заполняли анкету, в которой оценивали свой уровень стресса, депрессии, тревожности и отношение к деньгам. Вопросы также касались их покупательских привычек и поведения.

Результаты показали, что большинство опрошенных не склонны к патологическому шопингу. Однако в условиях экономических санкций и неопределенности часть россиян продолжает делать импульсивные покупки. Выяснилось, что женщины чаще покупают ненужные вещи, в то время как мужчины менее склонны к таким покупкам. Люди старшего возраста реже испытывают потребность в шопинге, особенно если у них нет финансов или времени.

Кроме того, исследование показало, что шопоголизм часто связан с тревожностью и переживаниями по поводу материального положения. Люди, для которых деньги — это показатель успеха или средство влияния, более склонны к импульсивным покупкам. На зависимость от шопинга также влияют стресс и депрессия.