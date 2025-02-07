Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 16:05
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Исследование выявило недостаток человеческих ценностей в данных для ИИ

Ученые обнаружили дефицит эмпатии
Ученые из Университета Пердью выявили дисбаланс в ценностях, которые заложены в данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Основная проблема заключается в том, что системы ИИ ориентированы преимущественно на информацию и утилитарные ценности, игнорируя такие аспекты, как эмпатия, справедливость и права человека.
Исследование выявило недостаток человеческих ценностей в данных для ИИ

© Ferra.ru

В ходе исследования ученые проанализировали три открытых набора данных, используемых ведущими американскими ИТ-компаниями для обучения ИИ. Для этого была создана система классификации человеческих ценностей, включающая такие аспекты, как благополучие, информация, справедливость, права человека и животных, ответственность и эмпатия.

Результаты показали, что в наборах данных чаще всего встречаются примеры, связанные с поиском информации и знанием, а вот темы, связанные с правами человека или справедливостью, представлены крайне слабо. Это создаёт проблему, поскольку ИИ-системы, обученные на таких данных, могут неадекватно реагировать на социальные вопросы, что влияет на их этическую составляющую, особенно в таких сферах, как здравоохранение и право.

По словам ученых, важно, чтобы ИИ отражал широкий спектр общественных ценностей, что позволит обеспечить более этичное взаимодействие с пользователями.