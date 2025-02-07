Исследование выявило недостаток человеческих ценностей в данных для ИИ

В ходе исследования ученые проанализировали три открытых набора данных, используемых ведущими американскими ИТ-компаниями для обучения ИИ. Для этого была создана система классификации человеческих ценностей, включающая такие аспекты, как благополучие, информация, справедливость, права человека и животных, ответственность и эмпатия.

Результаты показали, что в наборах данных чаще всего встречаются примеры, связанные с поиском информации и знанием, а вот темы, связанные с правами человека или справедливостью, представлены крайне слабо. Это создаёт проблему, поскольку ИИ-системы, обученные на таких данных, могут неадекватно реагировать на социальные вопросы, что влияет на их этическую составляющую, особенно в таких сферах, как здравоохранение и право.

По словам ученых, важно, чтобы ИИ отражал широкий спектр общественных ценностей, что позволит обеспечить более этичное взаимодействие с пользователями.