Исследование выявило ограничения в моделировании гравитационных волн

Основная цель исследования заключалась в том, чтобы оценить, насколько точно современные модели, такие как ERA5, отражают гравитационные волны. Для этого команда проводила наблюдения с помощью аэростатов и атмосферного радара PANSY на Антарктиде. Наблюдения показали, что модель ERA5, несмотря на ее высокое разрешение, не смогла точно смоделировать амплитуду гравитационных волн и не учла все наблюдаемые волновые пакеты.

Это открытие подчеркивает важность прямых наблюдений и трудности точного моделирования таких мелкомасштабных процессов, как гравитационные волны. Недавняя работа ученых подтверждает, что даже самые современные климатические модели имеют существенные ограничения, что затрудняет точность прогнозов погоды и климата.