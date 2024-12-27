Исследование выявило ограничения в моделировании гравитационных волн

Опубликовано 27 декабря 2024, 19:121 мин.
Исследование выявило ограничения в моделировании гравитационных волнОткрытие улучшит прогнозы погоды и климата
Ученые из Исследовательской организации информационных систем (ROIS) и их коллеги обнаружили серьезные недостатки в текущих атмосферных моделях, которые слабо отражают влияние гравитационных волн на погодные и климатические процессы. Эти выводы были сделаны на основе сравнений наблюдаемых гравитационных волн и последних продвинутых симуляций. Результаты исследования были опубликованы в Журнале метеорологического общества Японии.
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Основная цель исследования заключалась в том, чтобы оценить, насколько точно современные модели, такие как ERA5, отражают гравитационные волны. Для этого команда проводила наблюдения с помощью аэростатов и атмосферного радара PANSY на Антарктиде. Наблюдения показали, что модель ERA5, несмотря на ее высокое разрешение, не смогла точно смоделировать амплитуду гравитационных волн и не учла все наблюдаемые волновые пакеты.
Это открытие подчеркивает важность прямых наблюдений и трудности точного моделирования таких мелкомасштабных процессов, как гравитационные волны. Недавняя работа ученых подтверждает, что даже самые современные климатические модели имеют существенные ограничения, что затрудняет точность прогнозов погоды и климата.