Исследование выявило проблемы в использовании ИИ для диагностики

В исследовании участвовали 50 лицензированных врачей США, работающих в семейной медицине, внутренней медицине и экстренной медицине. Выяснилось, что использование GPT-4 в качестве диагностического помощника не привело к значительному улучшению клинического мышления по сравнению с традиционными ресурсами.

Хотя GPT-4 показал значительно лучшие результаты в диагностике, он превосходил врачей, использующих обычные онлайн-ресурсы, однако добавление GPT-4 к процессу диагностики не дало заметного улучшения. Это свидетельствует о сложности интеграции искусственного интеллекта в клиническую практику.

Важным выводом исследования является необходимость дальнейшего изучения возможностей сотрудничества между врачами и ИИ для повышения качества медицинской помощи. Также необходимо изучить, как врачам лучше всего обучаться использованию этих инструментов.

В ответ на эти вызовы четыре учреждения создали двустороннюю сеть оценки ИИ, известную как ARiSE, для дальнейшей оценки результатов генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении.