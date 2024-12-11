Исследование выявило роль сна в создании ментальных карт

Ученые долгое время знали о существовании так называемых «клеток места» в гиппокампе — нейронов, которые активируются при нахождении животного в определенной локации. Однако, чтобы создать полноценную ментальную карту, этого недостаточно. Мозг должен объединить информацию о различных локациях в единую структуру.

Исследование показало, что важную роль в этом процессе играют «слабо связанные пространственные клетки», которые не активируются при попадании в конкретные места, но могут связывать различные локации в единую сеть. Сон способствует их координированной активности, что позволяет улучшить обработку информации о пространстве.

Ученые провели серию экспериментов с мышами, позволяя им исследовать лабиринты, и зафиксировали активность нейронов как во время исследования, так и во время сна. Оказалось, что те мыши, которые спали после исследования, значительно лучше запоминали и организовывали информацию о пространстве, чем те, кто не отдыхал.