Исследование выявило самые опасные виды бумаги для порезов

Исследование показало, что тонкая бумага редко вызывает порезы, так как она сгибается при контакте, а толстая бумага из-за большого контакта с поверхностью тоже не так опасна. Наибольшую склонность к порезам продемонстрировала бумага средней толщины, такая как газеты и бумага для матричных принтеров.

Также отмечены высокие риски от стикеров, печатных журналов и офисной бумаги. Наименее опасны для порезов бумажные салфетки и фотобумага. Исследование также продемонстрировало, что бумага из матричных принтеров может быть использована как «бумажный меч» и эффективно резать овощи и даже мясо.