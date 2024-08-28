Исследование выявило самые опасные виды бумаги для порезов

Опубликовано 28 августа 2024, 06:001 мин.
Исследование выявило самые опасные виды бумаги для порезовВ испытании использовали желатин
Физики из Технического университета Дании провели исследование, чтобы определить, какие виды бумаги наиболее склонны к вызову порезов. В статье, опубликованной в журнале Physical Review E, Сиф Финк Арнбьерг-Нильсен, Мэтью Бивиано и Кааре Йенсен испытали различные типы бумаги на способность вызывать порезы, используя желатин в качестве замены кожи.
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Исследование показало, что тонкая бумага редко вызывает порезы, так как она сгибается при контакте, а толстая бумага из-за большого контакта с поверхностью тоже не так опасна. Наибольшую склонность к порезам продемонстрировала бумага средней толщины, такая как газеты и бумага для матричных принтеров.
Также отмечены высокие риски от стикеров, печатных журналов и офисной бумаги. Наименее опасны для порезов бумажные салфетки и фотобумага. Исследование также продемонстрировало, что бумага из матричных принтеров может быть использована как «бумажный меч» и эффективно резать овощи и даже мясо.