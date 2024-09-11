Исследование выявило связь между травмами и старением мозга

Опубликовано 11 сентября 2024, 02:151 мин.
Исследование выявило связь между травмами и старением мозгаОсновываясь на данных более 250 женщин
С увеличением среднего возраста населения растет и количество случаев болезни Альцгеймера. Новое исследование, представленное на Ежегодная встреча Общества по изучению менопаузы в Чикаго, связывает воздействие травмы с маркерами риска болезни Альцгеймера в крови.
© Ferra.ru
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, число людей с болезнью Альцгеймера удваивается каждые пять лет после 65 лет и, по прогнозам, почти утроится к 2060 году, достигнув 14 миллионов. Примечательно, что две трети из них составляют женщины.
Недавние исследования, основанные на данных более 250 женщин различных этносов, показали, что большая травматизация связана с ускорением старения мозга, особенно белого вещества. Женщины, пережившие травму, имели более старый мозг на три года по сравнению с теми, кто не подвергался травмам.
Кроме того, у женщин с большим количеством травматических переживаний выявлены неблагоприятные маркеры нейровоспаления и гибели нейронов.