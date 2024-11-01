Исследование выявило связь между уровнем образования и риском деменции

Ученые анализировали, как участники перемещались между различными состояниями: здоровое, легкое когнитивное нарушение и деменция. Исследование также учло случаи улучшения состояния, когда участники возвращались к здоровому когнитивному состоянию. Информация о социально-экономических факторах была собрана с помощью анкет.

Результаты показали, что люди из более обеспеченных слоев населения, особенно с высшим образованием и работающие на управленческих или профессиональных должностях, реже переходили от здорового состояния к легкому когнитивному нарушению и от него к деменции. Например, наличие высшего образования снижало риск перехода к легкому когнитивному нарушению на 43%.

Кроме того, участники из богатейшей трети населения имели на 26% меньший риск перехода от легкого когнитивного нарушения к деменции. Также было установлено, что обеспеченные люди на 56% чаще восстанавливались после легких когнитивных нарушений.