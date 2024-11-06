Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 22:58
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Исследование выявило связь стресса на работе с заболеваниями сердца

На основании данных 3579 взрослых
Исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Heart Association, показало, что рабочий стресс может существенно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы. В исследовании участвовали 3579 взрослых без сердечно-сосудистых заболеваний, проживающих в США.
Исследование выявило связь стресса на работе с заболеваниями сердца

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Оценка здоровья сердечно-сосудистой системы проводилась по семи показателям: курение, физическая активность, индекс массы тела, питание, общий холестерин, артериальное давление и уровень сахара в крови. Участники, у которых был рабочий стресс, имели на 25% и 27% ниже шансы иметь средний и оптимальный уровень здоровья сердечно-сосудистой системы по сравнению с теми, кто не сталкивался с подобным стрессом.

Исследование показало, что рабочий стресс связан с ухудшением здоровья, даже если другие факторы, такие как питание или физическая активность, находятся в норме. Это подчеркивает важность дальнейших исследований для выяснения механизмов, которые лежат в основе связи стресса с сердечными заболеваниями.

Эксперты подчеркивают необходимость проведения долгосрочных исследований и разработки эффективных стратегий управления стрессом на рабочем месте.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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