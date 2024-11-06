Исследование выявило связь стресса на работе с заболеваниями сердца

Оценка здоровья сердечно-сосудистой системы проводилась по семи показателям: курение, физическая активность, индекс массы тела, питание, общий холестерин, артериальное давление и уровень сахара в крови. Участники, у которых был рабочий стресс, имели на 25% и 27% ниже шансы иметь средний и оптимальный уровень здоровья сердечно-сосудистой системы по сравнению с теми, кто не сталкивался с подобным стрессом.

Исследование показало, что рабочий стресс связан с ухудшением здоровья, даже если другие факторы, такие как питание или физическая активность, находятся в норме. Это подчеркивает важность дальнейших исследований для выяснения механизмов, которые лежат в основе связи стресса с сердечными заболеваниями.

Эксперты подчеркивают необходимость проведения долгосрочных исследований и разработки эффективных стратегий управления стрессом на рабочем месте.