Исследование выявило влияние музыки на память и эмоции

Исследования показали, что музыка может влиять на качество памяти, как при формировании новых воспоминаний, так и при изменении эмоций, связанных с уже существующими воспоминаниями. В одном из экспериментов участники слушали саундтреки к фильмам, что помогало им изменить эмоциональный тон воспоминаний, и эти изменения сохранялись даже после прекращения музыкального сопровождения.

В другом исследовании участники учились запоминать последовательности фигур под разную музыку. Оказалось, что предсказуемая и знакомая музыка ускоряет процесс запоминания, в то время как нерегулярная музыка усложняет его.

Эти открытия могут способствовать разработке музыкальных терапий для лечения расстройств настроения и улучшения когнитивных функций.