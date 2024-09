Исследование: заболевшие Альцгеймером получают частичный иммунитет от рака

Пока зависимость исследована только на лабораторных мышах

Команда эпидемиологов из Медицинского университета Хэбэй в Китае обнаружила интересную связь между заболеваемостью болезнью Альцгеймера и раком толстой кишки. В их исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показано, что у мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, вероятность развития рака толстой кишки была значительно ниже, чем у контрольных моделей.