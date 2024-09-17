Исследование: заболевшие Альцгеймером получают частичный иммунитет от рака

Ранее врачи заметили, что люди с болезнью Альцгеймера реже страдают от некоторых видов рака, особенно от колоректального. Новое исследование подтвердило эту тенденцию. Ученые проводили эксперименты с мышами, введя им препараты для индукции рака толстой кишки. Мыши с симптомами Альцгеймера проявили меньшую предрасположенность к этому виду рака.

Кроме того, исследователи провели трансплантацию стула от здоровых мышей мышам с симптомами Альцгеймера и обнаружили, что такие мыши начали развивать опухоли так же часто, как и здоровые мыши.

Анализ микрофлоры показал, что у мышей с симптомами Альцгеймера уровень бактерий Prevotella был выше, а у людей с колоректальным раком — ниже. Эти результаты дают основания полагать, что существует обратная связь между когнитивными нарушениями и заболеваемостью раком толстой кишки.