Исследование: задержки в работе мозга могут быть вычислительным преимуществом

В традиционном понимании, биологические компоненты менее надежны, чем электрические, что приводит к поступлению сигналов с различными задержками. Это заставляет нейроны интегрировать поступающие сигналы и реагировать на них, используя популяцию нейронов вместо одного. Однако исследование, опубликованное в журнале Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, показывает, что эти задержки могут быть использованы в качестве преимущества.

Профессор Идо Кантер и его команда обнаружили, что динамика мозга может использовать задержки для более эффективного обучения, не меняя его архитектуру. Это позволяет мозгу распознавать объекты, используя один выходной нейрон и его активность во времени.

Такой подход делает мозг более модульным, позволяя ему легко адаптироваться к новым сигналам без необходимости изменения структуры. Это открытие может улучшить понимание биологических механизмов обучения и привести к созданию более сложных и эффективных искусственных систем обучения, превосходящих современные методы машинного обучения.