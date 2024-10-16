Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 21:22
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Исследование: задержки в работе мозга могут быть вычислительным преимуществом

Новые данные открывают перспективы для обучения и нейросетей
Недавнее исследование, проведенное учеными из университета Бар-Илан, подтверждает, что задержки в обработке сигналов мозгом могут играть положительную роль в процессе обучения. Вместо того чтобы рассматривать задержки как недостаток, исследователи утверждают, что они могут значительно повысить эффективность и гибкость обучения.
Исследование: задержки в работе мозга могут быть вычислительным преимуществом

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В традиционном понимании, биологические компоненты менее надежны, чем электрические, что приводит к поступлению сигналов с различными задержками. Это заставляет нейроны интегрировать поступающие сигналы и реагировать на них, используя популяцию нейронов вместо одного. Однако исследование, опубликованное в журнале Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, показывает, что эти задержки могут быть использованы в качестве преимущества.

Профессор Идо Кантер и его команда обнаружили, что динамика мозга может использовать задержки для более эффективного обучения, не меняя его архитектуру. Это позволяет мозгу распознавать объекты, используя один выходной нейрон и его активность во времени.

Такой подход делает мозг более модульным, позволяя ему легко адаптироваться к новым сигналам без необходимости изменения структуры. Это открытие может улучшить понимание биологических механизмов обучения и привести к созданию более сложных и эффективных искусственных систем обучения, превосходящих современные методы машинного обучения.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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