Исследование: здоровый образ жизни замедляет болезнь Альцгеймера

В исследовании приняли участие 51 человек с когнитивными нарушениями. Половина из них на протяжении 20 недель придерживались здорового образа жизни: питались растительной пищей с низким содержанием вредных жиров, сахара и алкоголя, ежедневно занимались спортом и йогой, а также посещали группы поддержки.

В результате у 71% участников из группы здорового образа жизни симптомы деменции не прогрессировали, а у некоторых даже улучшилось состояние. В контрольной группе, которая не меняла образ жизни, положительная динамика наблюдалась лишь у 32% человек.

Участники исследования отмечали, что после смены привычек они стали лучше себя чувствовать, справляться с повседневными задачами и даже вернулись к работе. Помимо улучшения мозговой деятельности, у участников здоровой группы наблюдалось снижение уровня амилоида — белка, который образует бляшки в головном мозге при болезни Альцгеймера.

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