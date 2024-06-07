Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 22:36
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Исследование: здоровый образ жизни замедляет болезнь Альцгеймера

И развитие деменции
Исследование показало, что здоровый образ жизни помогает сохранить когнитивные функции у людей с легкими когнитивными нарушениями и ранней стадией деменции. Ученые из США доказали, что сочетание правильного питания, физических упражнений и методов борьбы со стрессом способно остановить развитие деменции и болезни Альцгеймера.
Исследование: здоровый образ жизни замедляет болезнь Альцгеймера

© Ferra.ru

В исследовании приняли участие 51 человек с когнитивными нарушениями. Половина из них на протяжении 20 недель придерживались здорового образа жизни: питались растительной пищей с низким содержанием вредных жиров, сахара и алкоголя, ежедневно занимались спортом и йогой, а также посещали группы поддержки.

В результате у 71% участников из группы здорового образа жизни симптомы деменции не прогрессировали, а у некоторых даже улучшилось состояние. В контрольной группе, которая не меняла образ жизни, положительная динамика наблюдалась лишь у 32% человек.

Участники исследования отмечали, что после смены привычек они стали лучше себя чувствовать, справляться с повседневными задачами и даже вернулись к работе. Помимо улучшения мозговой деятельности, у участников здоровой группы наблюдалось снижение уровня амилоида — белка, который образует бляшки в головном мозге при болезни Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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