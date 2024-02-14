Исследование: «зеленые» крыши могут снизить температуру города

Профессор Маттеос Сантамурис отмечает потенциал «зелёных» крыш существенно снизить пиковую температуру города и сэкономить энергию. Эти крыши, способные быть установленными как на новых зданиях, так и в существующих, представляют собой масштабное природное решение для проблемы городского перегрева.

Моделирование показало, что чем больше покрытия зданий «зелёными» крышами, тем заметнее снижение температуры и энергопотребления. При 90% покрытии температура воздуха и поверхности города снизилась бы на 0,54°C и 2,17°C соответственно, а энергопотребление зданий уменьшилось бы примерно на 7,7%.

Профессор Сантамурис подчеркивает, что внедрение стратегий уменьшения тепловой нагрузки в городах, таких как «зелёные» крыши, является критически важным для борьбы с урбанизацией и изменениями климата, предупреждая о возможных катастрофических последствиях, если такие шаги не будут предприняты.