Исследование: Земля в нескольких градусах от превращения в «ад», похожий на Венеру

Исследование наглядно иллюстрирует запущенный парниковый процесс, при котором растущее количество водяного пара задерживает тепло, поднимая температуру выше 1000 °C. Шокирует тот факт, что уже на начальных стадиях облака претерпевают радикальные изменения, делающие процесс практически необратимым.

Это открытие не только имеет серьезные последствия для Земли, но и посылает ударные волны по поиску жизни на экзопланетах. Соавтор исследования Эмелин Болмонт подчеркивает настоятельную необходимость оценить потенциал других планет в качестве места обитания жизни, поскольку мы стремимся понять климат за пределами нашей Солнечной системы.

Поскольку климатические цели направлены на ограничение потепления на Земле, данное исследование предупреждает, что незначительное увеличение солнечной радиации, аналогичное воздействию парниковых газов, может повернуть нашу планету в апокалиптическую спираль.