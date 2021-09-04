Исследование: женщинам лучше спать с собаками, чем с мужчинами

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Исследование: женщинам лучше спать с собаками, чем с мужчинамиОб этом говорят даже сами женщины
Американские учёные из Колледжа Канизиус во главе с доктором Кристи Л. Хоффман провели исследование на тему того, с кем женщинам комфортнее спать ночью? Оказалось, что на первом месте вовсе не мужчины, а «лучший друг человека» — собака.
Стоит отметить, что научная работа подразумевала опрос 962 взрослых женщин, на основании которого специалисты и пришли к своим выводам. Как пишет LADbible, по итогу собаки были признаны меньшим «отвлекающим фактором» во время сна, чем мужчина.
Связано это с тем, что они способны лучше приспосабливаться к расписанию сна своего хозяина. То есть если партнёр-мужчина ложится спать и просыпается в отличное от женщины время, тем самым нарушая целостность её сна, собаки ведут себя иначе.
К слову из-за собственного расписания, кошки также оказались не лучшими «постельными спутниками» для женщин.